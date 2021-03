Marvel's Avengers: Black Panther - War for Wakanda è l'espansione in arrivo quest'anno (Di giovedì 18 marzo 2021) Crystal Dynamics ha fornito la sua roadmap a lungo termine per Marvel's Avengers, delineando i contenuti in arrivo in modo che i giocatori abbiano più consapevolezza e comprensione di ciò che comporterà il futuro del titolo. I dettagli sono stati rivelati pubblicamente durante la vetrina dell'editore Square Enix e hanno confermato l'aggiunta di personaggi come Black Panther. La roadmap include una gamma di nuove opzioni di gioco, aggiornamenti estetici, eventi di gioco e grandi contenuti basati sulla trama. Il primo di questi arriva oggi, con Operation: Hawkeye, che introduce Clint Barton nel gioco, come parte di una nuova storia. Verrà aggiunto anche un nuovo cattivo. Oltre a questo c'è l'espansione War for Wakanda, ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 18 marzo 2021) Crystal Dynamics ha fornito la sua roadmap a lungo termine per's, delineando i contenuti inin modo che i giocatori abbiano più consapevolezza e comprensione di ciò che comporterà il futuro del titolo. I dettagli sono stati rivelati pubblicamente durante la vetrina dell'editore Square Enix e hconfermato l'aggiunta di personaggi come. La roadmap include una gamma di nuove opzioni di gioco, aggiornamenti estetici, eventi di gioco e grandi contenuti basati sulla trama. Il primo dii arriva oggi, con Operation: Hawkeye, che introduce Clint Barton nel gioco, come parte di una nuova storia. Verrà aggiunto anche un nuovo cattivo. Oltre ao c'è l'War for, ...

