Maneskin: “Adinolfi dice che non dovevamo cambiare il brano per Eurovision? Ma perché parla di noi? Il messaggio della canzone non è né in “caz*o” né in coglio*i” (Di giovedì 18 marzo 2021) Niente parolacce e versione più corta. I Maneskin si sono dovuti attenere al regolamento dell’Eurovision Song Contest condiviso da 40 Paesi. All’Ahoy Arena di Rotterdam, la band romana porterà un brano che sta nelle regole (dal 18 al 22 giugno). E tra quelli che hanno avuto da ridire c’è Mario Adinolfi: “Pur di partecipare all’Eurofestival – ha scritto su Facebook – i Maneskin hanno accorciato il brano con cui hanno vinto a Sanremo e cancellato tutte le parolacce. Ve la immaginate la risposta di Guccini se gli avessero chiesto di farlo dall’Avvelenata? I Maneskin invece sono stati ‘zitti e buoni’”. Oggi 17 marzo, i Maneskin sono stati ospiti di Programma, il live del giovedì di FQMagazine condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti e Damiano ha riposto: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Niente parolacce e versione più corta. Isi sono dovuti attenere al regolamento dell’Song Contest condiviso da 40 Paesi. All’Ahoy Arena di Rotterdam, la band romana porterà unche sta nelle regole (dal 18 al 22 giugno). E tra quelli che hanno avuto da ridire c’è Mario: “Pur di partecipare all’Eurofestival – ha scritto su Facebook – ihanno accorciato ilcon cui hanno vinto a Sanremo e cancellato tutte le parolacce. Ve la immaginate la risposta di Guccini se gli avessero chiesto di farlo dall’Avvelenata? Iinvece sono stati ‘zitti e buoni’”. Oggi 17 marzo, isono stati ospiti di Programma, il live del giovedì di FQMagazine condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti e Damiano ha riposto: ...

Advertising

ilfattovideo : Maneskin: “Adinolfi dice che non dovevamo cambiare il brano per Eurovision? Ma perché parla di noi? Il messaggio de… - ManeskinFanClub : RT @IlContiAndrea: Oggi io e @claudoe con i #Maneskin a @FQMagazineit abbiamo iniziato con serietà e concluso con ilarità e gaudio. Ah cia… - IlContiAndrea : Oggi io e @claudoe con i #Maneskin a @FQMagazineit abbiamo iniziato con serietà e concluso con ilarità e gaudio. A… - cantoniaurora : RT @7princ_8: 'Il messaggio della canzone non era racchiuso in cazzo né in coglioni' Damiano che zittisce Adinolfi e scoppia a ridere quand… - pennatheboss : RT @7princ_8: 'Il messaggio della canzone non era racchiuso in cazzo né in coglioni' Damiano che zittisce Adinolfi e scoppia a ridere quand… -