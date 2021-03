Lenny Kravitz | a quasi 57 anni sei ancora unico e inimitabile

(Di giovedì 18 marzo 2021)il 26 maggio 2021, compie 57. 57 primavere che sul suo corpo minuto ma perfetto sono scivolate via come per noi gli spritz il venerdì sera.che alla soglia dei 60 èun figo della madonna, forse il più figo di tutti. Accanto ai Johnny Depp che tracollano, ai Brad Pitt che si appannano, ai Keanu Reeves che (meravigliosamente) invecchiano, lui no. Lui resta con gli stessi rasta (e non è un gioco di parole) dei vent’, la stessa tartaruga scolpita, laddove su tutti gli altri si è il più delle volte rovesciata, la medesima espressione da adorabile sciupafemmine. Super sexy a metà tra il maledetto e il tenerone. Uno che posta le sue foto da tenebroso irraggiungibile, occhiali da sole, giubbotto di pelle e chitarra perennemente in spalla, ma poi scrive ...

Classe 1964, è uno degli artisti più noti e amati a livello internazionale. In queste ore la voce di Again ha conquistato l'attenzione dei fan con una foto postata su Instagram in cui appare in forma ...L'uomo che non invecchia mai. Dorian Gray esiste e si chiamaLe cose che vorremmo dire a Lenny Kravitz, che quest’anno compie 57 anni ma resta indiscutibilmente il più figo di tutti ...La Lopez si trova per ora nella Repubblica Dominicana per girare il film "Shotgun Wedding", con Lenny Kravitz. Rodriguez era ornato solo soletto a Miami. E sui siti si rincorrevano le voci di una ...