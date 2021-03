“Irene of Boston” di Francesco Cafiso esce in vinile

Advertising

OffTopicWeb : Francesco Cafiso – Irene of Boston – Conversation avec Corto Maltese (Eflat Records, 2020) Articolo di Riccardo Tal… - EcodiSicilia : Musica: esce “Irene of Boston” di Francesco Cafiso @ecodisicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Irene Boston

RagusaOggi

... che il musicista di fama internazionale Francesco Cafiso, ha ambientato la sua ultima opera musicale, traendo spunto dalle vicende del veliero britannico "of", che ha concluso il suo ...E' proprio in questo luogo, che il musicista di fama internazionale Francesco Cafiso, ha ambientato la sua ultima opera musicale, traendo spunto dalle vicende del veliero britannico "of",...Si apre oggi il cantiere per la riqualificazione della zona Balata. I lavori consistono nella realizzazione di una pista ciclabile, nella sistemazione del parcheggio adiacente, nella valorizzazione e ...E’ stato aperto il cantiere per la riqualificazione della zona Balata. I lavori consistono nella realizzazione di una pista ciclabile, nella sistemazione del parcheggio adiacente, nella valorizzazione ...