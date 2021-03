Giornata Nazionale per le Vittime del Covid-19: a Casagiove un minuto di silenzio (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCasagiove (Ce) – A dirci che è l’ora di fermarsi a meditare e per chi vuole, di pregare, rivolgendo il pensiero alle Vittime del Covid di questo ultimo anno che rimarrà nella storia per le future generazioni, saranno le campane delle chiese di Casagiove. A mezzogiorno di oggi 18 marzo, in occasione della “Giornata Nazionale in memoria delle Vittime dell’epidemia da coronavirus”, da tutti i campanili piccoli e grandi della città riecheggerà il rintocco triste dei battacchi sulle pareti bronzee in modo che il suono possa essere ascoltato nelle case, nei campi, nelle officine, nelle strade e nelle piazze. Il sindaco, la giunta con tutto il Consiglio comunale insieme ai dipendenti dell’amministrazione pubblica cittadina, alle 12:00, si ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Ce) – A dirci che è l’ora di fermarsi a meditare e per chi vuole, di pregare, rivolgendo il pensiero alledeldi questo ultimo anno che rimarrà nella storia per le future generazioni, saranno le campane delle chiese di. A mezzogiorno di oggi 18 marzo, in occasione della “in memoria delledell’epidemia da coronavirus”, da tutti i campanili piccoli e grandi della città riecheggerà il rintocco triste dei battacchi sulle pareti bronzee in modo che il suono possa essere ascoltato nelle case, nei campi, nelle officine, nelle strade e nelle piazze. Il sindaco, la giunta con tutto il Consiglio comunale insieme ai dipendenti dell’amministrazione pubblica cittadina, alle 12:00, si ...

