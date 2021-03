Fonseca, tabù sfatato: “Roma mai vincente in casa dello Shakhtar. Ma non siamo più ‘europei'” (Di giovedì 18 marzo 2021) Per la prima volta da quando la seconda competizione europea si chiama Europa League, la Roma accede ai quarti di finale. Un risultato importante per i giallorossi, superiori nel doppio confronto contro lo Shakhtar Donetsk. Gli ucraini escono battuti complessivamente per 5-1.VITTORIA IMPORTANTEIl tecnico Paulo Fonseca analizza il momento della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Era importante vincere qui, la Roma non aveva mai vinto in casa dello Shakhtar Donetsk. Non direi che la squadra più adatta al calcio europeo che a quello italiana. io penso che abbiamo dimostrato che sappiamo adattarci anche in Italia. Quello che succede è che in questo tipo di competizioni ci sono più spazi per giocare, penso che sia questa la differenza".caption id="attachment 1067905" ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 18 marzo 2021) Per la prima volta da quando la seconda competizione europea si chiama Europa League, laaccede ai quarti di finale. Un risultato importante per i giallorossi, superiori nel doppio confronto contro loDonetsk. Gli ucraini escono battuti complessivamente per 5-1.VITTORIA IMPORTANTEIl tecnico Pauloanalizza il momento della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Era importante vincere qui, lanon aveva mai vinto inDonetsk. Non direi che la squadra più adatta al calcio europeo che a quello italiana. io penso che abbiamo dimostrato che sappiamo adattarci anche in Italia. Quello che succede è che in questo tipo di competizioni ci sono più spazi per giocare, penso che sia questa la differenza".caption id="attachment 1067905" ...

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca tabù Arbitri e nervi tesi: è scattata la volata ai milioni della Champions Protesta il Milan, urla all'ingiustizia la Roma di Fonseca che, però, si sta facendo del male da sola non riuscendo a rompere il tabù contro le grandi e, nel contempo, avendo cominciato a perdere ...

Roma stanca. E non batte più neppure le "piccole" Ma nonostante spesso Fonseca abbia optato per un turnover più o meno largo, la sua squadra negli ... Ora nella sfida con il Napoli di domenica la Roma è chiamata a far crollare anche un altro tabù: ...

Protesta il Milan, urla all'ingiustizia la Roma diche, però, si sta facendo del male da sola non riuscendo a rompere ilcontro le grandi e, nel contempo, avendo cominciato a perdere ...Ma nonostante spessoabbia optato per un turnover più o meno largo, la sua squadra negli ... Ora nella sfida con il Napoli di domenica la Roma è chiamata a far crollare anche un altro: ...