Eni | CdA approva bilancio 2020 Confermato dividendo di 0 | 36 euro

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di Eni hato il, confermando i risultati annunciati il 19 febbraio. La società ha chiuso l’esercizio con ricavi in calo del 37% a 44.947 milioni die una perdita netta di 8.635 milioni di. Il CdA ha deliberato di proporre all’assemblea la distribuzione deldi 0,36per azione, di cui 0,12distribuiti in acconto nel settembre. Ila saldo di 0,241per azione sarà messo in pagamento a partire dal 26 maggio 2021 con stacco cedola il 24 maggio 2021. Il board ha inoltre convocato l’assemblea degli azionisti per il 12 maggio 2021 per deliberare, tra l’altro, sull’zione ...