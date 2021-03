Dr. Martens e la nuova collaborazione con Rick Owens

(Di giovedì 18 marzo 2021) Dr.si unisce all’iconaper unaesplosivaDr.presenta lacon, brand noto per il suo approccio sartoriale innovativo e per un design che sfida le convenzioni e la fisica.I brand con alle spalle una storia di 60 anni per Dr.e quasi 30 per, si incontrano così per una delle collaborazioni più audaci e attese.La collezione che verrà rilasciata con una prima capsule a Marzo e con una successiva a Maggio, è un’esplorazione dell’estetica dark e underground diunita ad una classica silhouette Dr. Leggi anche: Dr.e la ...

La campagna, la prima elaborata con il Direttore Creativo Glenn, consiste in uno short film ... Ogni gesto, ogni carezza, ogni bacio è unaprima esperienza, e il ritrovarsi diventa un ...Dr. Martens presenta la collaborazione con Rick Owens, brand noto per il suo approccio sartoriale innovativo e per un design ...Il designer britannico Johnny Dowell rivisiterà gli iconici boot aggiungendo il proprio tocco diy-do it yourself. I due modelli verranno arricchiti ...