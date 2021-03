Covid | oggi bandiere a mezz’asta | un minuto per ricordare una mattanza lunga oltre un anno

Leggi su italiasera

(Di giovedì 18 marzo 2021) Soltanto ieri sono stati 431, una. Numeri che, in una situazione di vita ordinaria, lascerebbero non l’Italia, ma il mondo intero senza fiato. Eppure, incredibile solo a pensarlo, il tragico bilancio quotidiano di quanti deceduti in seguito al coronavirus, sembra quasi non impressionare più di tanto anzi, addirittura, ci sono persone che continuano a sostenere – con convinzione – che questa maledetta pandemia non esiste. Probabilmente è una reazione inconscia, un meccanismo primordiale, che scatta per far sì che non si finisca coll’andare fuori di testa. Istinto di sopravvivenza? Vigliaccheria? Fatto è che ormai, daun, continuiamo a contare i morti; poveri cristi, trovatisi nel posto sbagliato nel momento meno appropriato. Un respiro profondo, e questo demonio invisibile, raffigurato come un riccio dagli aculei ...