Chi è Miryea Stabile, tutte le curiosità sulla nuova concorrente dell’Isola dei Famosi (Di giovedì 18 marzo 2021) Miryea Stabile è un influencer e graphic designer originaria di Brescia di 23 anni, dopo aver partecipato a una puntata di Ciao Darwin è stata una delle Pupe de La Pupa, Il Secchione e Viceversa 2021 in coppia con il secchione Marini. La coppia ha vinto il programma aggiudicandosi la finale. Questa sera Miryea Stabile diventerà una dei naufraghi de L’Isola dei Famosi 2021, condotto da Ilary Blasi, con inviato speciale Massimiliano Rosolino. Miryea Stabile nasce a Brescia nel 1997, ma attualmente vive e lavora a Milano. Miryea ha frequentato l’ ISSA Europe ovvero una scuola di certificazioni del settore fitness. E’ proprio nell’ambito sportivo infatti che Miryea lavora anche come influencer, affiancando lo sport a un’altra sua grande ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 marzo 2021)è un influencer e graphic designer originaria di Brescia di 23 anni, dopo aver partecipato a una puntata di Ciao Darwin è stata una delle Pupe de La Pupa, Il Secchione e Viceversa 2021 in coppia con il secchione Marini. La coppia ha vinto il programma aggiudicandosi la finale. Questa seradiventerà una dei naufraghi de L’Isola dei2021, condotto da Ilary Blasi, con inviato speciale Massimiliano Rosolino.nasce a Brescia nel 1997, ma attualmente vive e lavora a Milano.ha frequentato l’ ISSA Europe ovvero una scuola di certificazioni del settore fitness. E’ proprio nell’ambito sportivo infatti chelavora anche come influencer, affiancando lo sport a un’altra sua grande ...

