Uomini e donne anticipazioni: GEMMA chiude con CATALDO, lui va via (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nuovo appuntamento con Uomini e donne questo pomeriggio su Canale 5. Nella puntata di oggi GEMMA farà il resoconto della sua conoscenza con CATALDO, con il quale è uscita nelle scorse serate. La dama rivelerà di non essersi trovata a suo agio in compagnia del cavaliere, decidendo in questo modo di chiudere la relazione. CATALDO non sarà d’accordo con le parole della Galgani, dando una diversa versione dei fatti: secondo l’uomo, infatti, nelle serate trascorse con GEMMA ci sarebbe stata molta armonia e complicità, tanto da fargli chiedere di uscire con lui dal programma. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Nella discussione interverrà anche Maurizio, il quale prenderà le parti di CATALDO accusando GEMMA di mettere ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nuovo appuntamento conquesto pomeriggio su Canale 5. Nella puntata di oggifarà il resoconto della sua conoscenza con, con il quale è uscita nelle scorse serate. La dama rivelerà di non essersi trovata a suo agio in compagnia del cavaliere, decidendo in questo modo dire la relazione.non sarà d’accordo con le parole della Galgani, dando una diversa versione dei fatti: secondo l’uomo, infatti, nelle serate trascorse conci sarebbe stata molta armonia e complicità, tanto da fargli chiedere di uscire con lui dal programma. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Nella discussione interverrà anche Maurizio, il quale prenderà le parti diaccusandodi mettere ...

Advertising

Link4Universe : Come si fa a dire 'non tutti gli uomini' riferito alla violenza e molestie contro le donne, quando anche tornando l… - Internazionale : Dopo la morte di Sarah Everard la polizia di Londra ha invitato le donne a stare in casa la sera: nessuno ha battut… - Link4Universe : Solo non essere personalmente violenti non basta, è troppo poco dire 'eh ma io non lo farei mai', quando il problem… - stupidabibbii : RT @Cabbot_: Le donne muoiono ogni giorno uccise dagli uomini è ora di ritirare gli uomini dal mercatoooooo - martinaeverdeen : RT @Link4Universe: Come si fa a dire 'non tutti gli uomini' riferito alla violenza e molestie contro le donne, quando anche tornando la not… -