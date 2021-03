Ultime Notizie Roma del 17-03-2021 ore 19 | 10

(Di mercoledì 17 marzo 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano per emergenza covid in primo piano gli aspetti dell’organizzazione Mondiale della sanità stanno ancora valutando gli ultimi dati sulla sicurezza del vaccino astrazeneca ma ritengono che al momento i benefici superino i suoi Si raccomanda di continuare le vaccinazioni afferma l’agenzia dell’ONU in un comunicato Intanto i cittadini europei potranno tornare a viaggiare Quest’estate fornendo la prova di essersi sottoposti alla vaccinazione oppure di essere negativi ad un testo di essere guariti dal covid questo grazie ad un nuovo pass covid è presentato dalla Commissione UE per rilanciare i viaggi in Europa il pasto che dovrebbe essere disponibile da giugno in formato digitale o cartaceo Sara vincolante per tutti gli stati membri a metterà tutti i vaccini disponibili ...

Si scatena la polemica sui social per il questionario sottoposto al termine dei controlli post Covid nell'ospedale di Bollate (Milano), postato da Luca Paladini , portavoce dei Sentinelli di Milano, ...Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 26.517 persone, con un incremento nelle24 ore di 419. I guariti sono 19.716 (ieri 14.116), per un totale di 2.639.370. In aumento il numero degli ...Dopo i tamponi rapidi fatti al gruppo squadra subito dopo l'accertata positività di D'Ambrosio anche quelli molecolari sono risultati tutti negativi. Una buonissima notizia per Antonio Conte, anche se ...La pilota tedesca Sabine Schmitz è morta: aveva 51 anni. Conosciuta come in pista come "Queen of the Nurburgring", Schmitz è diventata famosa anche per il suo ruolo ...