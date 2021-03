Stop ad AstraZeneca, la Lombardia promette di recuperare il ritardo allungando i turni. I medici: «Nessuno ci ha avvisato» (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lo Stop in via precauzionale al vaccino prodotto da AstraZeneca ha costretto i centri vaccinali in tutta Italia a sospendere le somministrazioni previste in questi giorni per circa 200 mila cittadini. In attesa che l’Ema decida domani sulla sicurezza del preparato, le Regioni stanno pensando a come riassorbire gli effetti dello Stop. Auspicando che dall’Ema arrivi il semaforo verde, ieri il Lazio ha annunciato turni straordinari per il personale sanitario, affermando che sarà possibile recuperare in sei giorni le 72 ore perse prolungando gli orari di apertura dei centri. Secondo quanto scrive la Repubblica, la Regione guidata da Nicola Zingaretti sarebbe pronta a vaccinare anche di notte. E la Lombardia? Oggi il il direttore generale dell’assessorato al Welfare, Giovanni Pavesi, ha ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 marzo 2021) Loin via precauzionale al vaccino prodotto daha costretto i centri vaccinali in tutta Italia a sospendere le somministrazioni previste in questi giorni per circa 200 mila cittadini. In attesa che l’Ema decida domani sulla sicurezza del preparato, le Regioni stanno pensando a come riassorbire gli effetti dello. Auspicando che dall’Ema arrivi il semaforo verde, ieri il Lazio ha annunciatostraordinari per il personale sanitario, affermando che sarà possibilein sei giorni le 72 ore perse prolungando gli orari di apertura dei centri. Secondo quanto scrive la Repubblica, la Regione guidata da Nicola Zingaretti sarebbe pronta a vaccinare anche di notte. E la? Oggi il il direttore generale dell’assessorato al Welfare, Giovanni Pavesi, ha ...

