Sergio Mattarella | Nella pandemia Italia ha dimostrato unità e coesione

Advertising

virginiaraggi : Solidarietà da parte di tutta la città di @Roma al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha ricevuto… - Agenzia_Ansa : Sono in corso perquisizioni, su disposizione della Procura di Roma, nell'ambito dell'indagine su una serie di messa… - ilGiunco : I genitori di Elena #Maestrini scrivono al presidente Sergio #Mattarella. «Stanchi delle promesse» - #Erasmus… - trimpa48 : RT @fraurolo121: #AldoMoro #Mattarella: #16marzo 1978 'data indelebile nella coscienza del popolo italiano' Aldo Moro Sergio Mattarella ht… - fillequisiffle : RT @geroarnone: Ho fatto un altro video per la mia squallida rubrica serale. Si intitola 'Il capolavoro politico di Sergio Mattarella'. #a… -

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Mattarella

Nel giorno del 160° anniversario dell'unità d'Italia , il presidente della Repubblicaè intervenuto con una dichiarazione nella quale ha elogiato lo spirito e la forza dell'Italia in un contesto così duro come quello creato dal diffondersi della pandemia da Covid . "L'...Lo afferma il Presidente della Repubblica,, in occasione del 160/mo anniversario dell'Unità d'Italia. "Celebriamo oggi il 160/mo anniversario dell'Unità d'Italia, la 'Giornata dell'...«L'Italia, colpita duramente dall'emergenza sanitaria, ha dimostrato ancora una volta spirito di democrazia, di unità e di coesione. Nel distanziamento imposto dalle misure ...Roma, 17 marzo 2021 - Nel giorno del 160° anniversario dell'unità d'Italia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto con una dichiarazione nella quale ha elogiato lo spirito e la ...