Samsung, Galaxy Note 21 a rischio: potrebbe slittare al 2022 a causa della carenza di chip (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il mercato non riesce a colmare la carenza di semiconduttori e Samsung ne pagherebbe lo scotto essendo costretta a rimandare l'uscita del Galaxy Note 21 al 2022. "potrebbe essere un peso svelare due modelli di punta in un anno" ha detto il CEO di Samsung Mobile....

