(Di mercoledì 17 marzo 2021) TORINO (ITALPRESS) – Il Torinoilda 0-2 a 3-2 nel recupero della 24^ giornata di Serie A, match rinviato a febbraio per il focolaio Covid nel gruppo squadra granata. Dopo un primo tempo firmato dalle magie di Domenico Berardi, i granata reagiscono nella ripresa con la doppietta dell’exe il gol

Advertising

ilmattinodisici : Rimonta firmata dall’ex Zaza, Toro batte Sassuolo 3-2 - ilmattinodisici : Rimonta firmata dall’ex Zaza, Toro batte Sassuolo 3-2 - blogsicilia : #notizie #sicilia Rimonta firmata dall’ex Zaza, Toro batte Sassuolo 3-2 - - nestquotidiano : Rimonta firmata dall’ex Zaza, Toro batte Sassuolo 3-2 - IlModeratoreWeb : Rimonta firmata dall’ex Zaza, Toro batte Sassuolo 3-2 - -

Ultime Notizie dalla rete : Rimonta firmata

Il Cittadino on line

Nel finale Sirigu salva i suoi con una prodezza su Obiang e il Toro completa lain pieno recupero con un colpo di testa di Zaza che sa di liberazione. . ari/red 17 - Mar - 21 17:12 SponsorLa rete nel recuperoda Scaffidi al 90'+2 per i biancorossi chiude infine il sipario sul ... (aggiornamento di Alessandro Rinoldi) DIRETTA/ Fermana Triestina (risultato finale 2 - 2):...Il Torino rimonta il Sassuolo da 0-2 a 3-2 nel recupero della 24^ giornata di Serie A, match rinviato a febbraio per il focolaio Covid nel gruppo squadra granata. Dopo un primo tempo firmato dalle ...TORINO (ITALPRESS) – Il Torino rimonta il Sassuolo da 0-2 a 3-2 nel recupero della 24^ giornata di Serie A, match rinviato a febbraio per il focolaio Covid nel gruppo squadra granata. Dopo un primo ...