Provincia di Napoli, neonata con il corpicino ustionato: “Forse lavato con la candeggina” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Appena nata ha il corpo ricoperto di ustioni, bimba al grave al Santobono e genitori indagati. La drammatica storia arriva da Portici, cittadina ai piedi del Vesuvio. Una giovane donna di 36 anni, con problemi psichici, ha partorito il suo terzo bambino in casa. La donna ha tenuto segreta la sua gravidanza per paura che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Appena nata ha il corpo ricoperto di ustioni, bimba al grave al Santobono e genitori indagati. La drammatica storia arriva da Portici, cittadina ai piedi del Vesuvio. Una giovane donna di 36 anni, con problemi psichici, ha partorito il suo terzo bambino in casa. La donna ha tenuto segreta la sua gravidanza per paura che L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

lucaz85581764 : RT @porchetroie: Alla ricerca di un'esperienza sessuale nuova a Napoli e provincia chi mi vuole? Ezi >>>> PROFILO PRIVATO >>>> https://t.co… - milkoffy : RT @MunaronLuisella: CHIAMANO LA VOLONTARIA E GLI DICONO SIGNORA NON LA POSSIAMO PIÙ TENERE . POTETE TROVARE UNA FAMIGLIA PER LEI? Nemmeno… - CastleFabio1004 : RT @OfficinaDiMarK: Da Napoli e provincia è tutto - amoreandrea84 : RT @MunaronLuisella: CHIAMANO LA VOLONTARIA E GLI DICONO SIGNORA NON LA POSSIAMO PIÙ TENERE . POTETE TROVARE UNA FAMIGLIA PER LEI? Nemmeno… - lore944 : RT @MunaronLuisella: CHIAMANO LA VOLONTARIA E GLI DICONO SIGNORA NON LA POSSIAMO PIÙ TENERE . POTETE TROVARE UNA FAMIGLIA PER LEI? Nemmeno… -