NFL – I prospetti del draft 2021 | Creed Humphrey

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 17 marzo 2021) In vista delle chiamate di aprile, gli scout di NFL potrebbero tenerein grande considerazione. Il centro di Oklahoma, per tre anni, è stato uno dei pilastri dell’attacco dei Sooners. Ora, il giocatore proveniente da Shawnee dovrà dimostrare di essere in grado, di diventare un elemento chiave anche delle linee d’attacco della National Football League. Chi è? Nato e cresciuto in Oklahoma,si allena fin da subito per diventare un ottimo centro. Il duro lavoro da i suoi frutti, perché il ragazzo di Shawnee entra nella top 4 della classe del 2017. Quando gli si presenta l’occasione di poter continuare a giocare in Oklahoma,la coglie al volo e, nel 2017, entra alla University of Oklahoma. Quell’anno, decide di non ...