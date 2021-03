MotoAmerica | il team Hammer Suzuki al via con Fong e Petersen

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : MotoAmerica team

Corse di Moto

IlSuzuki Hammer M4 Ecstar ha finalmente annunciato i piani per ilSuperbike di quest'anno, dove sarà nuovamente la squadra di riferimento per la Casa di Hamamatsu. Da un lato troviamo ...The multipletitle winner has arrived in Europe, ready for the Moto2 season and a ...us why he has chosen Spain as his strategic base ahead of his 2021 adventure with the American: 'I'...SBK: "Far crescere piloti giovani è molto intelligente. Quest'anno spero di essere in lotta per il titolo, ma l'obiettivo è iniziare a vincere delle gare" ...Dal 19 al 21 marzo le classi Moto3 e Moto2 saranno di scena a Losail per gli unici test ufficiali prima del via. I presenti ed i turni.