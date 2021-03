L’Inter Esports vince la eLibertadores

Leggi su esports247

(Di mercoledì 17 marzo 2021) L‘Intertermina una stagione da incorniciare in Sud Americando la prima edizione della storia della. La squadra capitanata da Pedro Resende era riuscita in precedenza are anche le South America Qualifier 3 e 4. La competizione si è svolta online per i problemi di Covid-19 che sono sotto gli occhi di tutti. Sono iniziate con delle qualificazioni a cui hanno potuto partecipare tutti i giocatori residenti in Sud America. Da queste sono stati scelti i 16 migliori che hanno avuto accesso alla fase a gironi. Nel torneo Xbox Resende ha battuto Dudu (SPQR) e Fineto (R19) ai giorni e poi nelle eliminazioni dirette Arthur Henrique. Resende, giocatore delha battuto nella finalissima Pedro Henrique, capitano del team di Ronaldinho R10. I due ...