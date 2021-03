L’ex juventino Claudio Marchisio aprirà il suo quarto ristorante a Bergamo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Claudio Marchisio aprirà a Bergamo il suo quarto ristorante. L’ex calciatore della Juventus per dar vita al suo nuovo locale Legami ha scelto la magnifica location di Terrazza Fausti, in piazza Vittorio Veneto, nel cuore della città bassa. La proposta riguarderà piatti che uniranno la cucina italiana a quella orientale e un’intera area dedicata ai drink e agli aperitivi. A guidare la squadra ai fornelli ci sarà il vincitore di Masterchef 4 Stefano Callegaro. I lavori per la sistemazione dei locali interni hanno già preso il via: l’obiettivo è di aprire il ristorante per l’inizio di giugno, pandemia permettendo. Marchisio, che ha detto addio al calcio nell’ottobre del 2019 dopo un decennio di trionfi con la Juventus e l’esperienza di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 17 marzo 2021)il suocalciatore della Juventus per dar vita al suo nuovo locale Legami ha scelto la magnifica location di Terrazza Fausti, in piazza Vittorio Veneto, nel cuore della città bassa. La proposta riguarderà piatti che uniranno la cucina italiana a quella orientale e un’intera area dedicata ai drink e agli aperitivi. A guidare la squadra ai fornelli ci sarà il vincitore di Masterchef 4 Stefano Callegaro. I lavori per la sistemazione dei locali interni hanno già preso il via: l’obiettivo è di aprire ilper l’inizio di giugno, pandemia permettendo., che ha detto addio al calcio nell’ottobre del 2019 dopo un decennio di trionfi con la Juventus e l’esperienza di ...

