Isola dei Famosi, Akash Kumar ha frequentato una tronista prima di partire? (Di mercoledì 17 marzo 2021) Secondo le ultime indiscrezioni, il modello Akash Kumar avrebbe frequentato una tronista prima di partire per L’Isola dei Famosi. L’avventura dei naufraghi a L’Isola dei Famosi è iniziata solo da un paio di giorni e già cominciano ad emergere indiscrezioni su di loro che riguardano la sfera sentimentale. Il primo a finire sotto la lente L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 17 marzo 2021) Secondo le ultime indiscrezioni, il modelloavrebbeunadiper L’dei. L’avventura dei naufraghi a L’deiè iniziata solo da un paio di giorni e già cominciano ad emergere indiscrezioni su di loro che riguardano la sfera sentimentale. Il primo a finire sotto la lente L'articolo è apparsosul sito ViaggiNews.com

Advertising

trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - FranAltomare : La cosa più divertente di stamattina è leggere di fegati avvelenati che davano l’#isola per morta. Ancora una volt… - MediasetPlay : Il nostro @tommaso_zorzi sposa la causa dei #Burinos ???? #Isola - pasqualinipatri : L’Isola dei Famosi, Eva Henger sostiene Gascoigne: “E’ il numero uno” - giuliasal27 : @Daria84719216 No non credo lui vuole stare fuori dal mondo dei reality e poi già l’ha fatta l’isola. Io credo si s… -