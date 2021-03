“È morto stamattina…”. Lutto per Elettra Lamborghini, il triste annuncio: “Non ho pace in questo periodo” (Di mercoledì 17 marzo 2021) È in Lutto Elettra Lamborghini, che purtroppo stamattina ha dovuto fare i conti con una bruttissima perdita: quella del suo cagnolino. Elettra Lamborghini é sempre stata amante degli animali, soprattutto dei suoi, infatti a più riprese ricorda il suo cavallo Lolita, anch’esso deceduto qualche mese fa e che ha amato alla follia. Sfogatasi sul suo profilo Instagram personale, l’opinionista de L’Isola Dei Famosi ha scritto: “Non ho pace in questo periodo…”. E ancora: “Stamattina é morto il mio cane…chiunque tu sia, smetti di mandarmele dietro“. Elettra Lamborghini ha poi postato una foto del suo cane sulle storie di Instagram, per ricordarlo in tutto il suo splendore. Come gai anticipato, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) È in, che purtroppo stamattina ha dovuto fare i conti con una bruttissima perdita: quella del suo cagnolino.é sempre stata amante degli animali, soprattutto dei suoi, infatti a più riprese ricorda il suo cavallo Lolita, anch’esso deceduto qualche mese fa e che ha amato alla follia. Sfogatasi sul suo profilo Instagram personale, l’opinionista de L’Isola Dei Famosi ha scritto: “Non hoin…”. E ancora: “Stamattina éil mio cane…chiunque tu sia, smetti di mandarmele dietro“.ha poi postato una foto del suo cane sulle storie di Instagram, per ricordarlo in tutto il suo splendore. Come gai anticipato, ...

Advertising

SmorfiaDigitale : Elettra Lamborghini, lutto durante l'isolamento per Covid: morto stamattina, non... - Italia_Notizie : Lutto per Elettra Lamborghini: “È morto stamattina, non ho pace in questo periodo” - FQMagazineit : Lutto per Elettra Lamborghini: “È morto stamattina, non ho pace in questo periodo” - ValeMameli : Le notizie imperdibili del Pacco quotidiano ... ??????? Ok, povera bestiola, ma porcaccia di una miseria ... - mimmogammella2 : Provo a sdrammatizzare. Stamattina è morto un tale che domani sarebbe stato vaccinato con Astra Zeneca... -