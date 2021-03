"Durante l'emergenza Covid l'Italia è stata unita", dice Mattarella (Di mercoledì 17 marzo 2021) AGI - «L'Italia, colpita duramente dall'emergenza sanitaria, ha dimostrato ancora una volta spirito di democrazia, di unità e di coesione. Nel distanziamento imposto dalle misure di contenimento della pandemia ci siamo ritrovati più vicini e consapevoli di appartenere a una comunità capace di risollevarsi dalle avversità e di rinnovarsi". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 160esimo anniversario dell'Unità d'Italia. "La Repubblica, per scelta degli Italiani, è la massima espressione dell'Unità nazionale e l'Inno e la Bandiera sono i simboli più cari e riconosciuti della nostra Patria. La celebrazione odierna ci esorta nuovamente a un impegno comune e condiviso, nel quadro del progetto europeo, per edificare un Paese più unito e solido, condizione necessaria ... Leggi su agi (Di mercoledì 17 marzo 2021) AGI - «L', colpita duramente dall'sanitaria, ha dimostrato ancora una volta spirito di democrazia, di unità e di coesione. Nel distanziamento imposto dalle misure di contenimento della pandemia ci siamo ritrovati più vicini e consapevoli di appartenere a una comunità capace di risollevarsi dalle avversità e di rinnovarsi". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del 160esimo anniversario dell'Unità d'. "La Repubblica, per scelta deglini, è la massima espressione dell'Unità nazionale e l'Inno e la Bandiera sono i simboli più cari e riconosciuti della nostra Patria. La celebrazione odierna ci esorta nuovamente a un impegno comune e condiviso, nel quadro del progetto europeo, per edificare un Paese più unito e solido, condizione necessaria ...

