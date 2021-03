Convincere Zingaretti o puntare su Calenda? La prima grana per Letta è sulla corsa al Campidoglio

Leggi su tpi

(Di mercoledì 17 marzo 2021) L’Avviso ai naviganti pesante come un macigno indirizzato ai capibastone PD (Orlando, Franceschini, Guerini) non poteva arrivare da fonte più autorevole, Giuseppe Guzzetti: “Mollate le poltrone”. L’ex presidente di Fondazione Cariplo e Acri, uno degli uomini più potenti d’Italia è ancora ascoltatissimo in tutti gli ambienti che contano del Belpaese, Quirinale compreso. L’uomo, col quale Enricoama confidarsi, sa interpretare perfettamente ansie e speranze del neo segretario PD e dice apertamente quello che il neo segretario non ha il coraggio di dire: se le correnti non faranno un passo indietro a cominciare dai capigruppo di Camera e Senato sarà inutile parlare di nuovo Pd e più che di fronte al1 ci ritroveremmo molto presto albis. Non per niente ladi ...