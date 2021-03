Comprano un camper per 50 000 euro in contanti ma i venditori spariscono con i soldi

Leggi su udine20

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Lo scorso mese di febbraio 2021, i Carabinieri di Udine, a conclusione di una mirata e complessa attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Udine ed avviata successivamente ad una truffa verificatasi in un comune dell’hinterland udinese, nel mese di settembre dello scorso anno, hanno deferito in stato di libertà i responsabili, alla locale Autorità giudiziaria. La vittima, un sessantenne della Provincia di Padova, era stata raggirata con una truffa ben architettata, da una coppia di malviventi, inizialmente non meglio identificati, per la compravendita di unusato, su una piattaforma “on line” specializzata. I malviventi, dopo aver attirato il malcapitato in un’abitazione ed aver ricevuto da quest’ultimo la somma di 50.000in, in banconote di vario taglio, si sono dileguati, facendo ...