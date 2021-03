Battaglia legale sulla Fiera Il Comune eredita i debiti (Di mercoledì 17 marzo 2021) di Carlo D'Elia Sull'affaire "Fiera di Lodi" si è arrivati alla Battaglia legale. Il Comune, proprietario del diritto di superficie dell'area di San Grato, ha deciso di fare causa a Lodinnova, società ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 17 marzo 2021) di Carlo D'Elia Sull'affaire "di Lodi" si è arrivati alla. Il, proprietario del diritto di superficie dell'area di San Grato, ha deciso di fare causa a Lodinnova, società ...

Advertising

acino2020 : RT @ondivaga7: Per chi chiede legalità, una giusta battaglia per sottrarre risorse alla mafia. #Spininelfianco #Cannabis legale https://t.… - ondivaga7 : Per chi chiede legalità, una giusta battaglia per sottrarre risorse alla mafia. #Spininelfianco #Cannabis legale - gianninastar14 : @CarloG67 Sinceramente questi soldi per un legale non li ho. È una battaglia tipo Davide e Golia. Non ci rimborsano… - GaetanoGorgoni : #Lizzanello, il sindaco Pedone resta in carica ed è pronto alla battaglia legale - Fabiola28265508 : Spero con tutto il cuore che la BH in questo momento stia facendo una battaglia legale contro la RA per non fargli… -