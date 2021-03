Un altro giro: Mads Mikkelsen svela i segreti della danza finale (Di martedì 16 marzo 2021) Mads Mikkelsen e il suo passato da ballerino usati da Thomas Vinterberg nel suggestivo finale di Un altro giro, ecco come è stata realizzata la sequenza in questione. Dopo le due nomination agli Oscar 2021 per il miglior film straniero e per la miglior regia, la star di Un altro giro, Mads Mikkelsen, ha di che festeggiare. L'attore ha svelato i segreti della suggestiva danza finale del film che racconta la storia di quattro insegnanti frustrati di mezza età che decidono di compiere un esperimento inserendo la quantità giusta di alcool nelle loro vite per dare una svolta. "Ho avuto una carriera come ballerino, e Thomas Vinterberg voleva che questo ... Leggi su movieplayer (Di martedì 16 marzo 2021)e il suo passato da ballerino usati da Thomas Vinterberg nel suggestivodi Un, ecco come è stata realizzata la sequenza in questione. Dopo le due nomination agli Oscar 2021 per il miglior film straniero e per la miglior regia, la star di Un, ha di che festeggiare. L'attore hato isuggestivadel film che racconta la storia di quattro insegnanti frustrati di mezza età che decidono di compiere un esperimento inserendo la quantità giusta di alcool nelle loro vite per dare una svolta. "Ho avuto una carriera come ballerino, e Thomas Vinterberg voleva che questo ...

Un altro giro: Mads Mikkelsen svela i segreti della danza finale ha svelato Mads Mikkelsen a Variety soffermandosi sul finale di Un altro giro. "Thomas voleva che la scena fosse ambivalente, voleva mostrare un uomo che, al tempo stesso, vuole volare e vuole cadere.

