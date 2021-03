Trump contro Meghan Markle: “Non è buona. Io l’avevo detto, ora è sotto gli occhi di tutti” (Di martedì 16 marzo 2021) Era già noto che Meghan Markle non fosse ben vista dall’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump: tra i due ci sono stati alcuni episodi che hanno lasciato intravedere l’assenza di stima (se non addirittura il disprezzo) che sembra essere reciproco. Ma ora il tycoon, che ha concluso il suo mandato alla Casa Bianca lo scorso gennaio, è tornato a criticare la duchessa di Sussex (ormai divenuta “ex” anche lei) dopo la discussa intervista che lei e il marito Harry hanno rilasciato a Oprah Winfrey. Il commento dell’ex presidente sull’intervista è stato riferito dal suo collaboratore Stephen Miller. Trump avrebbe sottolineato che Meghan Markle “non è buona. Io l’avevo detto e ora è sotto gli ... Leggi su tpi (Di martedì 16 marzo 2021) Era già noto chenon fosse ben vista dall’ex presidente degli Stati Uniti Donald: tra i due ci sono stati alcuni episodi che hanno lasciato intravedere l’assenza di stima (se non addirittura il disprezzo) che sembra essere reciproco. Ma ora il tycoon, che ha concluso il suo mandato alla Casa Bianca lo scorso gennaio, è tornato a criticare la duchessa di Sussex (ormai divenuta “ex” anche lei) dopo la discussa intervista che lei e il marito Harry hanno rilasciato a Oprah Winfrey. Il commento dell’ex presidente sull’intervista è stato riferito dal suo collaboratore Stephen Miller.avrebbelineato che“non è. Ioe ora ègli ...

Advertising

patrinelli : Donald Trump contro Meghan Markle: 'Non è buona, guarda cosa è successo a Piers Morgan'. Sconvolgenti verità segrete - CinziaEmanuelli : @patleonardo7 @lorepregliasco Non in quest’ultimo...Trump ha fatto sentire il peso del suo voler negare la pandemia… - paolafreschini : RT @antonio_salvati: “Teocon” cattolici contro #Bergoglio: Borghesi indaga sugli Usa più retrivi Un saggio analizza quella larga fetta dell… - TommyBrain : CAPO AMMINISTRAZIONE RUSSA, FEDELISSIMO DI PUTIN: TRUMP HA SCONFITTO IL DEEP STATE ORA E' CONTRO NWO' - IacobellisT : CAPO AMMINISTRAZIONE RUSSA, FEDELISSIMO DI PUTIN: TRUMP HA SCONFITTO IL DEEP STATE ORA E' CONTRO NWO' -