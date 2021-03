Torna l’ora legale 2021: quando spostare le lancette dell’orologio (Di martedì 16 marzo 2021) Domenica 28 marzo Torna l’ora legale in Italia. Da questa data gli italiani dovranno spostare in avanti le lancette degli orologi. Un’ora in avanti e così le giornate apparentemente sembreranno più lunghe. Nel tempo si è parlato di un’abolizione dell’ora legale in Italia, ma il nostro Paese ha depositato in sede Ue una richiesta formale di lasciare invariata la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 16 marzo 2021) Domenica 28 marzoin Italia. Da questa data gli italiani dovrannoin avanti ledegli orologi. Un’ora in avanti e così le giornate apparentemente sembreranno più lunghe. Nel tempo si è parlato di un’abolizione delin Italia, ma il nostro Paese ha depositato in sede Ue una richiesta formale di lasciare invariata la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MILAN IBRAHIMOVIC SVOLGE L'ALLENAMENTO CON IL GRUPPO Torna a disposizione di Pioli per il Manchester… - SoloLecceIT : L'ORA DELLE SCELTE: CODA verso il sì, rilancio MANCOSU? Dietro torna PISACANE - NewsCalcio_ : RT @SkySport: ULTIM'ORA MILAN IBRAHIMOVIC SVOLGE L'ALLENAMENTO CON IL GRUPPO Torna a disposizione di Pioli per il Manchester #SkySport #Zl… - Dark_Ispanico : Ah, giusto per dare una bella notizia: il 29 Marzo torna l'ora legale e quindi potremo stare in casa un'ora di più.....?????? - nonon1906 : RT @jerryscottismo: L'avvocato della Lazio: 'Questo non è un processetto per un paio di giornate di squalifica: ha implicazioni important… -

Ultime Notizie dalla rete : Torna l’ora Salvatores: «Dopo il contagio mi sono sentito solo, ora mi gusterò la vita un attimo alla volta» Corriere della Sera