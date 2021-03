Nelle Marche altri 15 morti per Covid. Continuano ad aumentare anche i ricoveri / La progressione del virus in tempo reale (Di martedì 16 marzo 2021) ANCONA - Incubo Covid senza fine con altri 15 decessi e ricoveri che crescono di giorno in giorno. L'ultimo bollettino - quello di martedì 16 marzo 2021 - intanto parla di 15 decessi (otto uomini e ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 16 marzo 2021) ANCONA - Incubosenza fine con15 decessi eche crescono di giorno in giorno. L'ultimo bollettino - quello di martedì 16 marzo 2021 - intanto parla di 15 decessi (otto uomini e ...

Advertising

fattoquotidiano : AstraZeneca, nelle Marche sequestrati 2 lotti: saltano vaccinazioni a over 80, insegnanti e forze dell’ordine. Ma n… - petergomezblog : Ambulanze bloccate per ore e pronto soccorso saturi: nelle Marche la nuova ondata spaventa. “A rischio la catena de… - GiaPettinelli : Covid, 529 positivi nelle Marche in 24 ore - Marche - - Edoardo30183189 : @goldrek75 Per la prima volta sono venuto nelle Marche l'estate scorsa e....sono rimasto piacevolmente sorpreso. Ve… - sabripillot : @M49liberorso Ti presento Montefortino, in provincia di Fermo, sui Monti Sibillini, nelle Marche. -