LIVE Tirreno-Adriatico | cronometro in DIRETTA | nulla da fare per l’iridato Ganna che chiude a 5? da Kung!

(Di martedì 16 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.44 Pensando alladi San Benedetto del Tronto della2020, dove Filippoaveva letteralmente sbaragliato la concorrenza, quest’annoha chiuso la prova con 35? di ritardo rispetto a quella dell’anno scorso. 14.41DAPER! 11’17” al traguardo per il campione del mondo che in maniera clamorosa si posiziona al secondo posto provvisorio al traguardo dietro al campione europeo Kung. Ci si aspettava molto di più. 14.39 Ultimo chilometro per! 14.35 Secondo posto all’intermedio per Filippo! Il verbanese accusa un ritardo di 4? da Kung. 14.33 Il campione europeo aStefan Kung ...

Advertising

gloritaisa : RT @Tiz_CyclingLive: Tirreno-Adriatico 2021 - Stage 7 ITT [LIVE STREAM] - Tiz_CyclingLive : Tirreno-Adriatico 2021 - Stage 7 ITT [LIVE STREAM] - infoitsport : DIRETTA Tirreno-Adriatico 2021, Settima Tappa LIVE - infoitsport : LIVE Tirreno-Adriatico, cronometro in DIRETTA: l'Italia si aggrappa a Filippo Ganna - zazoomblog : LIVE Tirreno-Adriatico cronometro in DIRETTA: Filippo Ganna vuole regalare un sorriso all’Italia - #Tirreno-Adriati… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Tirreno

di Claudio Franceschini) DIRETTAADRIATICO 2021/ Video streaming Rai: così nelle scorse edizioni LA LOTTA PER LA PROMOZIONE Si avvicina il momento dei risultati di Serie B per la 29giornata, ...Dopo la vittoria di Wurz Schmidt a Lido di Fermo, laAdriatico vivrà il suo ultimo atto con ... Orari tva pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, a partire dalle 13.30. In streaming ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.06 Sesto posto al traguardo per Ivo Oliveira (UAE Team Emirates). 14.03 Al via Tobias Ludvigsson (Groupama-FDJ). 13.58 Arriva ora una specialista come Mace ...Tempo in peggioramento nella terza settimana di marzo. Previste piogge, anche a carattere temporalesco, con possibili grandinate e nevicate anche a bassa quota. Il finesettimana sarà ...