Il Ranger – Una vita in Paradiso la trama del secondo episodio stasera martedì 16 marzo su Rai Premium (Di martedì 16 marzo 2021) Il Ranger – Una vita in Paradiso su Rai Premium il secondo episodio martedì 16 marzo, la trama Prosegue su Rai Premium l’appuntamento con il Ranger – Una vita in Paradiso la serie tv tedesca di genere poliziesco – romantico prodotta dalla casa di produzione già dietro La casa del guardaboschi che ne ha realizzata una versione simile ma modernizzata ambientata nella Svizzera Sassone. In tutto sono stati realizzati 6 episodi trasmessi da ARD nella serata del venerdì dedicata alla fiction, 2 nel 2018 2 nel 2020 e 2 a gennaio 2021, in Italia lo scorso agosto nel pomeriggio di Rai 2 sono stati trasmessi i primi 4 che ora tornano su Rai Premium in replica e ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 16 marzo 2021) Il– Unainsu Raiil16, laProsegue su Rail’appuntamento con il– Unainla serie tv tedesca di genere poliziesco – romantico prodotta dalla casa di produzione già dietro La casa del guardaboschi che ne ha realizzata una versione simile ma modernizzata ambientata nella Svizzera Sassone. In tutto sono stati realizzati 6 episodi trasmessi da ARD nella serata del venerdì dedicata alla fiction, 2 nel 2018 2 nel 2020 e 2 a gennaio 2021, in Italia lo scorso agosto nel pomeriggio di Rai 2 sono stati trasmessi i primi 4 che ora tornano su Raiin replica e ...

Advertising

RaiPremium : Stasera: Alle 21.20 'UNA ESTATE IN DANIMARCA' con Sandra Borgmann e Rasmus Protoft Alle 23.00 'IL RANGER: UNA VITA… - Stasera_in_TV : RAI PREMIUM: (23:00) Il Ranger: Una vita in Paradiso (SerieTV) #StaseraInTV 15/03/2021 #SecondaSerata @Rai_Premium - RaiPremium : Alle 23.00 'Il Ranger - Una vita in Paradiso' con Philipp Danne, Liza Tzschirner, Heike Jonca. Dopo 5 anni passati… - Omacchi_ranger : RT @PowervolleyMI: ?? l 4° SET ? Patry tira una mina nella metà avversaria: 6-6! ? #chePlayoff #Superlega #MilanoPerugia ? #UnaSolaFede ? #A… - franco_misci : RT @quattroruote: Dal #Ford #Ranger al #Volkswagen #Amarok, abbiamo raccolto in una Foto gallery tutti i #pickup venduti in #Italia nel 202… -