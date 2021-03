“Fuori dall’ospedale”. Dopo un mese di ricovero, dimesso il principe Filippo: come sta il marito di Elisabetta II (Di martedì 16 marzo 2021) Era il 16 febbraio quando è stato annunciato il ricovero in ospedale per un malore a scopo precauzionale per il principe Filippo, marito della Regina Elisabetta II. Dopo qualche giorno è stato trasferito a St Bartholomew’s, sede del Barts Heart Center. Si tratta di uno dei più grandi centri specializzati nelle cure cardiovascolari in Europa. Lo scorso 24 febbraio in una intervista rilasciata a Sky News, il figlio Edoardo aveva fatto sapere che il padre non vedeva l’ora di tornare a casa. Dopo un mese il principe (foto Ansa) può tornare a casa. Infatti il periodo di degenza è terminato e può finalmente riabbracciare i familiari. Filippo, 100 anni a giugno, è stato operato al cuore: intervento che ha avuto l’esito ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Era il 16 febbraio quando è stato annunciato ilin ospedale per un malore a scopo precauzionale per ildella ReginaII.qualche giorno è stato trasferito a St Bartholomew’s, sede del Barts Heart Center. Si tratta di uno dei più grandi centri specializzati nelle cure cardiovascolari in Europa. Lo scorso 24 febbraio in una intervista rilasciata a Sky News, il figlio Edoardo aveva fatto sapere che il padre non vedeva l’ora di tornare a casa.unil(foto Ansa) può tornare a casa. Infatti il periodo di degenza è terminato e può finalmente riabbracciare i familiari., 100 anni a giugno, è stato operato al cuore: intervento che ha avuto l’esito ...

Advertising

arissbjtch : finalmente sono fuori dall'ospedale ero abbastanza stanca - radiolombardia : A Monza nuovi centri vaccinali fuori dall'ospedale - - SaverioCuppari : RT @ilcittadinomb: Monza, accordo tra Comune e Ats per le vaccinazioni Covid fuori dall’ospedale - AquileDel : RT @Anna302478978: Bassetti è fuori di testa Questo il delirio di onnipotenza 'FUORI DAGLI OSPEDALI I SANITARI CHE NON SI VACCINANO, LA PO… - ilcittadinomb : Monza, accordo tra Comune e Ats per le vaccinazioni Covid fuori dall’ospedale -