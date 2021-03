Daniela Poggi | chi è l’attrice e conduttrice televisiva

Leggi su ck12

(Di martedì 16 marzo 2021) Chi è, l’amata attrice etra carriera nel mondo dello spettacolo e vita privata La Carriera di, classe 1954, originaria di Savona, debutta nel mondo dello spettacolo nel 1977, come ballerina dei Matia Bazar durante il Festival di Sanremo. L’anno successivo laconduce assieme a Bruno Lauzi Edizione straordinaria su Telemilano58, ovvero la rete che poi è diventata Canale5. Nel 1979 ricopre il ruolo di soubrette nel programma La Sberla in onda su Rai Rete 1. Manon è solo televisione, nel 1978 infatti il suo debutto in teatro con Walter Chiari, un’esperienza che regala almolta ...