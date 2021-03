Calcio in testa, rissa in campo e campionato sospeso: bufera in Argentina! (Di martedì 16 marzo 2021) Prima è autore di un fallo che gli costa il secondo cartellino giallo e l'espulsione, poi infierisce sull'avversario steso a terra, colpendolo con un Calcio alla testa che scatena una furiosa rissa in ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 16 marzo 2021) Prima è autore di un fallo che gli costa il secondo cartellino giallo e l'espulsione, poi infierisce sull'avversario steso a terra, colpendolo con unallache scatena una furiosain ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio testa Calcio in testa, rissa in campo e campionato sospeso: bufera in Argentina! Prima è autore di un fallo che gli costa il secondo cartellino giallo e l'espulsione, poi infierisce sull'avversario steso a terra, colpendolo con un calcio alla testa che scatena una furiosa rissa in campo. È successo in Argentina e l'aggressore, Enzo Alvarez del Club Las Piedritas , ora rischia di essere squalificato a vita. La vittima, invece è ...

