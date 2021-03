Berlino piazza le mine sulla riforma del Patto di Stabilità (Di martedì 16 marzo 2021) Le critiche arrivate da un alto funzionario del ministero degli Esteri, la frenata del ministro delle Finanze Olaf Scholz, l’attacco frontale dei Popolari europei a trazione tedesca contro il Commissario Paolo Gentiloni: i primi bastoni tra le ruote nel processo di riforma del Patto di Stabilità potrebbero arrivare dalla capitale che, a torto o a ragione, viene spesso indicata come guida dell’Unione Europea: Berlino. Sono giorni che l’establishment tedesco invia segnali poco incoraggianti nel dibattito avviato a livello comunitario sulla necessità di modificare il complesso quadro di norme fiscali improntate all’austerity che regolano la disciplina di bilancio per i Paesi dell’Eurozona, da osservare per tenere “i conti in ordine” pena una procedura di infrazione. Si tratta di un insieme di regole, tra ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 marzo 2021) Le critiche arrivate da un alto funzionario del ministero degli Esteri, la frenata del ministro delle Finanze Olaf Scholz, l’attacco frontale dei Popolari europei a trazione tedesca contro il Commissario Paolo Gentiloni: i primi bastoni tra le ruote nel processo dideldipotrebbero arrivare dalla capitale che, a torto o a ragione, viene spesso indicata come guida dell’Unione Europea:. Sono giorni che l’establishment tedesco invia segnali poco incoraggianti nel dibattito avviato a livello comunitarionecessità di modificare il complesso quadro di norme fiscali improntate all’austerity che regolano la disciplina di bilancio per i Paesi dell’Eurozona, da osservare per tenere “i conti in ordine” pena una procedura di infrazione. Si tratta di un insieme di regole, tra ...

Advertising

silvan47 : RT @HuffPostItalia: Berlino piazza le mine sulla riforma del Patto di Stabilità - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Berlino piazza le mine sulla riforma del Patto di Stabilità - HuffPostItalia : Berlino piazza le mine sulla riforma del Patto di Stabilità - abraseve : RT @RadioSavana: Germania (Berlino), marea umana in piazza per protestare contro le restrizioni Covid. - DBestrong : RT @RadioSavana: Germania (Berlino), marea umana in piazza per protestare contro le restrizioni Covid. -