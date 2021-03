"Anvedi Albertone": torna il vigile in piazza Venezia a Roma (Di martedì 16 marzo 2021) l vigile che dirige il traffico sulla pedana di piazza Venezia da decenni è uno dei simboli più autentici di Roma. Immortalato in un film cult con l’indimenticabile Alberto Sordi nei panni di un pizzardone, l’agente che domina il centro della Capitale è tornato al suo posto sulla storica pedana, rimasta ferma per un anno intero. Il piedistallo si trova dalla metà degli anni Quaranta in uno degli snodi cruciali della viabilità cittadina, caratterizzato da monumenti storici e traffico urbano. Prima era una semplice struttura rimovibile, poi è diventata fissa, quindi dal 2006 è stata sostituita con una piattaforma che si alza durante l’utilizzo per poi rientrare nella sede stradale quando non serve. Tra gli agenti che più spesso sono di turno in pedana c’è Fabio Grillo, istruttore di polizia locale fiero ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 marzo 2021) lche dirige il traffico sulla pedana dida decenni è uno dei simboli più autentici di. Immortalato in un film cult con l’indimenticabile Alberto Sordi nei panni di un pizzardone, l’agente che domina il centro della Capitale èto al suo posto sulla storica pedana, rimasta ferma per un anno intero. Il piedistallo si trova dalla metà degli anni Quaranta in uno degli snodi cruciali della viabilità cittadina, caratterizzato da monumenti storici e traffico urbano. Prima era una semplice struttura rimovibile, poi è diventata fissa, quindi dal 2006 è stata sostituita con una piattaforma che si alza durante l’utilizzo per poi rientrare nella sede stradale quando non serve. Tra gli agenti che più spesso sono di turno in pedana c’è Fabio Grillo, istruttore di polizia locale fiero ...

