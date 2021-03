Via Dei Matti n°0: Stefano Bollani torna su Rai3 insieme a sua moglie. Checco Zalone e De Gregori tra gli ospiti (Di lunedì 15 marzo 2021) Stefano Bollani e Valentina Cenni “Era una casa molto carina, senza soffitto senza cucina, non si poteva entrarci dentro perché non c’era il pavimento” cantava Sergio Endrigo. Adesso quella casa “bella davvero” diventa lo studio televisivo del nuovo programma dell’access prime time di Rai3, prodotto da Ballandi, che partirà stasera alle 20.20, prima di Un Posto al Sole: come da un verso del famoso brano, si intitola Via Dei Matti n°0 e segna il ritorno in tv di Stefano Bollani. Il pianista e compositore milanese manca dai palinsesti Rai da circa cinque anni; l’ultimo suo impegno è stato L’Importante è avere un piano, andato in onda nel 2016 nella seconda serata di Rai 1, mentre tra il 2011 e il 2013 c’erano state le due edizioni di Sostiene Bollani, sempre in tarda ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 15 marzo 2021)e Valentina Cenni “Era una casa molto carina, senza soffitto senza cucina, non si poteva entrarci dentro perché non c’era il pavimento” cantava Sergio Endrigo. Adesso quella casa “bella davvero” diventa lo studio televisivo del nuovo programma dell’access prime time di, prodotto da Ballandi, che partirà stasera alle 20.20, prima di Un Posto al Sole: come da un verso del famoso brano, si intitola Via Dein°0 e segna il ritorno in tv di. Il pianista e compositore milanese manca dai palinsesti Rai da circa cinque anni; l’ultimo suo impegno è stato L’Importante è avere un piano, andato in onda nel 2016 nella seconda serata di Rai 1, mentre tra il 2011 e il 2013 c’erano state le due edizioni di Sostiene, sempre in tarda ...

