Vaccino, Toti: 'Il 15% degli operatori sanitari in Liguria lo ha rifiutato. Non ho problemi a fare quello Astrazeneca' (Di lunedì 15 marzo 2021) 'Intorno al 15% del personale sanitario in Liguria ha rifiutato il Vaccino, non sono pochi, se si pensa che lavorano a contatto con pazienti fragili'. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni ... Leggi su leggo (Di lunedì 15 marzo 2021) 'Intorno al 15% del personaleo inhail, non sono pochi, se si pensa che lavorano a contatto con pazienti fragili'. Così il presidente della RegioneGiovanni ...

