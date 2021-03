Udinese | Stryger Larsen |  «Vogliamo battere la Lazio Che errore con il Milan»

(Di martedì 16 marzo 2021) Jens, difensore dell’, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero. Le sue dichiarazioni sul momento vissuto dalla squadra Jens, difensore dell’, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero. Le sue dichiarazioni. SVOLTA – «Non so di preciso cosa è cambiato nelle ultime gare ma, dopo la sconfitta con la Sampdoria a gennaio, abbiamo avuto una riunione tutti insieme per capire come uscire dalla situazione in cui eravamo. Da quel momento abbiamo fatto due punti contro Atalanta e Inter, svoltando e riuscendo, poi, a giocare bene. Questaè la squadra più forte in cui abbia giocato: ci sono grandi giocatori d’esperienza e, poi, siamo al secondo anno con lo stesso allenatore e questo aiuta tanto la ...

