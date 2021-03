Sparò a un ladro e lo uccise: archiviazione per il gommista Fredy Pacini (Di lunedì 15 marzo 2021) Fredy Pacini non sarà processato. Il gip del Tribunale di Arezzo ha archiviato il caso del gommista di Monte San Savino (Ar) che nella notte del 28 novembre 2018 Sparò e uccise il moldavo Vitalie Tonjoc Mircea, entrato per rubare nella sua officina legittima difesa ladro ladro ucciso Raffaello Binelli ? Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2021/03/15/sparo-al-ladro-e-lo-uccise-archiviazione-per-Fredy-Pacini/ Sparò al ladro e lo uccisearchiviazione per Pacini ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 15 marzo 2021)non sarà processato. Il gip del Tribunale di Arezzo ha archiviato il caso deldi Monte San Savino (Ar) che nella notte del 28 novembre 2018il moldavo Vitalie Tonjoc Mircea, entrato per rubare nella sua officina legittima difesaucciso Raffaello Binelli ? Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2021/03/15/sparo-al--e-lo--per-ale loper...

Sparò e uccise il ladro nel capannone, Fredy Pacini non sarà processato: 'È la fine di un incubo' Archiviato il caso del gommista di Arezzo. Il provvedimento di fatto chiude dal punto di vista giudiziario la drammatica vicenda che risale a due anni ...

