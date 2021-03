Secondo giorno di forti venti, da giovedì neve a bassa quota specie nel Cuneese (Di lunedì 15 marzo 2021) METEO Per il Secondo giorno consecutivo forti raffiche di vento hanno flagellato il Piemonte: 153 kmh al Gran Vaudala, sopra Ceresole Reale, nel parco del Gran Paradiso, 92 kmh sul monte Fraiteve, ... Leggi su gazzettadalba (Di lunedì 15 marzo 2021) METEO Per ilconsecutivoraffiche di vento hanno flagellato il Piemonte: 153 kmh al Gran Vaudala, sopra Ceresole Reale, nel parco del Gran Paradiso, 92 kmh sul monte Fraiteve, ...

Advertising

chetempochefa : 'Ho parlato 3 secondi di una cosa che secondo me è un fatto di civiltà, ovvero i cittadini che nascono in Italia da… - BentivogliMarco : Nel giorno del delirio l'ordinanza di #Figliuolo: le dosi eventualmente residue a fine giornata, se non conservabi… - Agenzia_Ansa : La barriera corallina nelle Filippine invasa da migliaia di mascherine usate per proteggersi dal Covid e poi buttat… - itsaudade : RT @BentivogliMarco: Nel giorno del delirio l'ordinanza di #Figliuolo: le dosi eventualmente residue a fine giornata, se non conservabili,… - Luca_zone : RT @domenicomarock: Con questo qui un giorno ci ho litigato nel vagone perché urlava al telefono togliendosi la mascherina, sproloquiando d… -