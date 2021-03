Scuola | 6mila posti in più per infanzia e primaria ma per Anief non bastano

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – “Abbiamo ricevuto l’informativa sugli organici che saranno attivati per il prossimo anno. Organici che, tuttavia, sono lontani dalle richieste che facciamo da un anno a chi si alterna a viale Trastevere. Per ripartire in sicurezza servono più classi, più plessi, più sedi e quindi più organici”. Questo l’appello lanciato dal presidente nazionaleMarcello Pacifico di fronte alla conferma, per il prossimo anno scolastico, degli stessi organici di quest’anno. “Numeri sui quali – sottolinea Pacifico – incombe ancora, per il prossimo anno, l’incognita di una nuova attivazione dell’organico Covid, ovvero di quei 70milaprevisti dal legislatore attivati per la maggior parte nel corso di quest’anno scolastico”. Attivazione che perrisulta necessariio. “Nonostante già a settembre il governo preveda di raggiungere ...