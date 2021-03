Recovery Plan, in bozza proroga Superbonus al 2023 (Di lunedì 15 marzo 2021) “Il Milestone identificato è l’approvazione dell’estensione della misura del Superbonus per interventi effettuati fino al 31 dicembre 2023“. È quanto si legge a pagina 102 delle schede Missione 2 (green revolution) del Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) che il governo ha inviato alle commissioni parlamentari. La proroga, tuttavia, per il momento rimane un’ipotesi. Il documento, composto da sei schede tecniche per un totale di 400 pagine interamente scritte in inglese (elemento che ha suscitato malumori all’interno di Fratelli d’Italia) non costituisce, infatti, il nuovo e definitivo Pnrr del governo Draghi, ma rappresenta un passo avanti che arricchisce il precedente piano del governo Conte. Nelle schede sono contenuti gli obiettivi e le scadenze temporali delle spese richieste dalla Ue entro cui realizzare obiettivi e riforme. Le ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 marzo 2021) “Il Milestone identificato è l’approvazione dell’estensione della misura delper interventi effettuati fino al 31 dicembre“. È quanto si legge a pagina 102 delle schede Missione 2 (green revolution) del Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) che il governo ha inviato alle commissioni parlamentari. La, tuttavia, per il momento rimane un’ipotesi. Il documento, composto da sei schede tecniche per un totale di 400 pagine interamente scritte in inglese (elemento che ha suscitato malumori all’interno di Fratelli d’Italia) non costituisce, infatti, il nuovo e definitivo Pnrr del governo Draghi, ma rappresenta un passo avanti che arricchisce il precedente piano del governo Conte. Nelle schede sono contenuti gli obiettivi e le scadenze temporali delle spese richieste dalla Ue entro cui realizzare obiettivi e riforme. Le ...

