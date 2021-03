Ragazzina muore a soli 12 anni: aveva un cancro molto raro (Di lunedì 15 marzo 2021) E’ morta a soli 12 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Scopriamo la sua storia che ha commosso tutti. Chloe Saxby aveva solo 12 anni, ma si è dovuta arrendere alla battaglia contro il cancro. La sua rara condizione l’aveva portata ad essere un emblema nazionale e la sua storia era conosciuta in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 15 marzo 2021) E’ morta a12dopo una lunga battaglia contro il. Scopriamo la sua storia che ha commosso tutti. Chloe Saxbysolo 12, ma si è dovuta arrendere alla battaglia contro il. La sua rara condizione l’portata ad essere un emblema nazionale e la sua storia era conosciuta in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

repubblica : Ragazzina di 12 anni muore impiccata in bagno: forse per una sfida folle su Tik Tok - rep_torino : Ragazzina di 12 anni muore impiccata in camera: nelle chat forse la spiegazione al mistero [di Carlotta Rocci] [agg… - FabioDantuono1 : Ragazzina di 12 anni muore impiccata in bagno: nelle chat forse la spiegazione al mistero - rep_torino : Ragazzina di 12 anni muore impiccata in bagno: nelle chat forse la spiegazione al mistero [di Carlotta Rocci] [aggi… - infoitinterno : Ragazzina di 12 anni muore impiccata in bagno: nelle chat forse la spiegazione al mistero -