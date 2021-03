Ponti chiusi nel Casertano, Zinzi (Lega): “Disagi e danni per cittadini e attività, la Regione intervenga” (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl consigliere regionale della Lega, Gianpiero Zinzi, ha protocollato un’interrogazione indirizzata al Presidente Vincenzo De Luca avente ad oggetto “Chiarimenti circa la sicurezza dei Ponti stradali in Provincia di Caserta”. L’interrogazione muove dalla prolungata chiusura di alcuni viadotti come il Ponte sul Canale Agnena, il Ponte Nuovo sul Volturno a Capua, interdetti al traffico da tempo, e in ultimo quello della zona de “i Mazzoni”, sul Fiume Volturno, che colLega il centro della cittadina di Grazzanise con le frazioni Brezza e Borgo Appio. “Queste chiusure lunghe e indefinite – spiega Zinzi – danneggiano la cittadinanza e le attività produttive. Basti pensare ad esempio ai Disagi patiti dai cittadini della ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl consigliere regionale della, Gianpiero, ha protocollato un’interrogazione indirizzata al Presidente Vincenzo De Luca avente ad oggetto “Chiarimenti circa la sicurezza deistradali in Provincia di Caserta”. L’interrogazione muove dalla prolungata chiusura di alcuni viadotti come il Ponte sul Canale Agnena, il Ponte Nuovo sul Volturno a Capua, interdetti al traffico da tempo, e in ultimo quello della zona de “i Mazzoni”, sul Fiume Volturno, che colil centro della cittadina di Grazzanise con le frazioni Brezza e Borgo Appio. “Queste chiusure lunghe e indefinite – spiega– danneggiano la cittadinanza e leproduttive. Basti pensare ad esempio aipatiti daidella ...

