Non esiste un vaccino Ue. E stiamo perdendo la guerra tecnologica (Di lunedì 15 marzo 2021) Il vecchio Continente, se si esclude il fuoriuscito Regno Unito con la sua Astrazeneca, non è riuscito a produrre autonomamente un proprio farmaco. Ad oggi dipende dalle forniture americane. Questa debolezza, in realtà, è esemplificativa della rinuncia Ue alla distruzione creatrice del capitalismo più avanzato, e anche della sua impotenza politica, nel legare lo sviluppo dell'Unione europea a quella dei grandi progetti industriali, tecnologici e finanziari. L'Europa ha perso la gara dei vaccini. Il vecchio Continente, se si esclude il fuoriuscito Regno Unito con la sua Astrazeneca, non è riuscito a produrre autonomamente un proprio vaccino. Ad oggi dipende dalle forniture americane, un segno che sul piano strategico ed industriale la situazione europea è più grave di quanto l'opinione pubblica sia disposta ad ammettere. Ci si è concentrati sul dilettantismo con cui ...

