No del Vaticano alla benedizione delle coppie omosessuali (Di martedì 16 marzo 2021) Il Vaticano nega la benedizione alle coppie omosessuali. Il 'responsum' è stato condiviso anche da Papa Francesco. CITTA' DEL Vaticano – Il Vaticano nega la benedizione alle coppie omosessuali. Nel responsum della Congregazione per la Dottrina della Fede è precisato che "la Chiesa non dispone, né può disporre, del potere di benedire unioni di persone dello stesso sesso". La decisione, come riportato dal Corriere della Sera, è stata condivisa anche dal Papa e arriva in risposta "a progetti e proposte di unioni di persone dello stesso sesso". Il matrimonio di coppie gay Uno dei passaggi della dottrina è dedicato al matrimonio di coppie gay. "La presenza in tali relazioni di elementi positivi ...

