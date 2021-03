Marani non ci sta: «Grottesco discutere l’acquisto di Ronaldo» (Di lunedì 15 marzo 2021) Matteo Marani dagli studi di Sky Sport torna sull’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus. Le sue parole Matteo Marani ha parlato a Sky Sport dell’onda di critiche che ha travolto Cristiano Ronaldo. Le sue parole. «Le critiche erano inevitabili dopo l’uscita della Juventus dall’Europa, dopo due gare in cui non ha fatto la differenza. Poi però mettere in discussione l’acquisto di Cristiano Ronaldo la trovo una cosa grottesca, dal punto di vista tecnico la Juventus ha preso uno dei migliori giocatori degli ultimi 20-30 anni. La Juventus ha preso un fuoriclasse e non si può discutere se è buono o meno l’acquisto di Cristiano Ronaldo. Non ha portato la Juventus in Europa ai livelli che ci si attendeva, ma nel ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Matteodagli studi di Sky Sport torna suldi Cristianoda parte della Juventus. Le sue parole Matteoha parlato a Sky Sport dell’onda di critiche che ha travolto Cristiano. Le sue parole. «Le critiche erano inevitabili dopo l’uscita della Juventus dall’Europa, dopo due gare in cui non ha fatto la differenza. Poi però mettere in discussionedi Cristianola trovo una cosa grottesca, dal punto di vista tecnico la Juventus ha preso uno dei migliori giocatori degli ultimi 20-30 anni. La Juventus ha preso un fuoriclasse e non si puòse è buono o menodi Cristiano. Non ha portato la Juventus in Europa ai livelli che ci si attendeva, ma nel ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Marani durissimo: 'Da due anni la Juventus è casuale. Il problema non sono Pirlo o CR7' - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Marani: 'Crescita di Lautaro merito del modulo. Eriksen è un campione, spiaceva non vederlo giocare' - FcInterNewsit : Marani: 'Crescita di Lautaro merito del modulo. Eriksen è un campione, spiaceva non vederlo giocare' - internewsit : Marani: «Inter, scudetto non ancora vinto. Juventus concorrente temibile» - - Valeria23549267 : A quanto è quotata la paternale di Marani su cristiano che non ha voluto parlare ai microfoni? -